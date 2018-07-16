В них верили, их поддерживали и они победили. Двадцать лет ожидания и Франция наконец обрела самый главный футбольный трофей - кубок мира ФИФА. Французские футболисты под восторженный гул болельщиков проехали по Елисейским полям. Появление чемпионов вызвало у соотечественников настоящий восторг.
Возвращение чемпионов: в Париже встретили сборную по футболу
Возвращение чемпионов: в Париже встретили сборную по футболу
Несмотря на 30-градусную жару, самая знаменитая улица Парижа была заполнена за несколько часов до приезда долгожданных гостец.
Пилотажная группа Патруль де Франс на лёгких самолётах "Альфа Джет" раскрасила небо над столицей в цвета французского триколора.
Футбольные фанаты встретили сборную радостными и оглушительными криками "Вперед, Синие!".
Триумфальная прогулка автобуса с футболистами по Елисейский полям завершилась в резиденции главы государства. Прием на высшем уровне - президент Эмманюэль Макрон с супругой Бриджит по этому случаю собрали более 1300 гостей, в основном юных игроков футбольных клубов.
Президентская чета встретила тренера Дидье Дешама и его подопечных на ступенях Елисейского дворца.
В ближайшее время Эмманюэль Макрон наградит игроков сборной Франции орденами Почетного легиона, правда дата вручений высшей французской награды пока держится в секрете.