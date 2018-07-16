Возвращение чемпионов: в Париже встретили сборную по футболу

В них верили, их поддерживали и они победили. Двадцать лет ожидания и Франция наконец обрела самый главный футбольный трофей - кубок мира ФИФА. Французские футболисты под восторженный гул болельщиков проехали по Елисейским полям. Появление чемпионов вызвало у соотечественников настоящий восторг.