Плотные и высокие оладьи, которые выпекает в своем кафе Тийна Лаунонен - плод фантазии повара и политического момента дня. Американский пaнкейк, привычное блюдо на завтрак, и русский оладушек получили наименование Трампутин и появились не так давно в меню этого семейного ресторанчика.
В Хельсинки на блины
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В Хельсинки на блины
"Идея пришла случайно - в американской кухне есть панкейки, блинчики особые, и мне это показалось забавным, а в русской кухне есть им ответ - это блины, и они тоже очень вкусные", - говорит Тийна.
Тийна решила совместить в тарелке сразу несколько вкусов и традиционные для Финляндии продукты: для соленой части блюда она использует лососину и лук-шалот, а для сладкой - ягоды и взбитые сливки. На саммите на тарелке победила дружба и хороший вкус.