Участникам акции Pussy Riot грозит арест

До 15 суток ареста и длительный запрет на посещение официальных соревнований грозят участникам акции группы Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финала Чемпионата мира по футболу. В МВД сообщили, что на них составили административные протоколы о незаконном ношении формы и о нарушении правил поведения болельщиков. Четверо задержанных, по неофициальным данным, провели ночь в отделе полиции, сегодня их должны отвезти в суд.

В социальных сетях опубликовано видео, которое, предположительно, было снято после задержания в помещениях стадиона «Лужники». На записи офицер МВД обвиняет активистов в попытке навредить России, говорит, что после произошедшего FIFA может оштрафовать страну-организатора турнира, и сожалеет, «что сейчас не 1937-й год».

Группа Pussy Riot тем временем опубликовала видеообращение, в котором сказано, что акция под названием «Милиционер вступает в Игру» приурочена к годовщине смерти поэта-перформансиста Дмитрия Пригова. Активисты потребовали, в частности, освободить политических заключённых, восстановить политическую конкуренцию, а также прекратить преследовать людей за их высказывания и за отметки в социальных сетях.

Акция Pussy Riot прошла в присутствии президентов России, Франции и Хорватии, несмотря на усиленные меры безопасности. Она продлилась буквально пару минут, после чего матч продолжился. Судя по фотографиям, кто-то из активистов «дал пять» футболисту сборной Франции Килиану Мбаппе, в то время как хорватский защитник Деян Ловрен наоборот пытался помочь задержать нарушителей. Daily Mail приводит его объяснения: «Я был в ярости, потому что мы были в лучшей форме в тот момент... Мне очень хотелось вышвырнуть его со стадиона».