Правозащитники сообщают о гибели ещё десяти человек на юге Никарагуа в ходе спецоперации правительственных сил. Согласно этим данным, ещё двадцать получили ранения. Среди погибших упоминают и местных жителей, в том числе ребёнка, и сотрудников правоохранительных органов.
Новые жертвы противостояния оппозиции и правительства в Никарагуа
Новые жертвы противостояния оппозиции и правительства в Никарагуа
В Ассоциации по правам человека Никарагуа говорят почти о трёхстах убитых в ходе противостояния сторонников оппозиции с полицией и армией, которое обострилось в конце апреля. Основные события разворачиваются в районе города Масая — он долгое время был оплотом оппозиции. Даже после того, как власти объявили, что взяли административный центр под контроль, противники правительства продолжали протесты и строили новые баррикады. Они требуют проведения конституционной реформы и отставки президент Даниэля Ортеги.
Местные СМИ сообщают о военизированных группировках, которые помогали брать штурмом укрепления на улицах и обстреливали мирных жителей. Оппозиционные активисты обвиняют власти в массовых убийствах несогласных с политикой глав государства и случайных прохожих. Официально власти Никарагуа данные о погибших не подтверждают.