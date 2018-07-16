Перемирие между Израилем и сектором Газа пока соблюдается, сообщают мировые информагентства. Оно было установлено в субботу вечером, благодаря посредничеству Египта, и после напряженнейшего с 2014 года дня противостояния между активистами ХАМАС и израильской армией.
Газа-Израиль: перемирие пока соблюдается
Газа-Израиль: перемирие пока соблюдается
С пятницы по субботу палестинские радикалы выпустили по еврейскому государству до двусот ракет и минометных снарядов, в ответ Армия обороны Израиля поразила десятки военных целей ХАМАС в секторе Газа, в результате авианалетов на город Газа погибли подростки 15 и 16 лет.
В воскресенье Израиль принял решение усилить группировку ПВО в центральных районах и на юге, у границы с сектором Газа. Объявлен также ограниченный призыв резервистов. Министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман снова подтвердил, что Израиль не будет мириться ни с новыми ракетными обстрелами, ни с запуском горящих воздушных шаров и змеев из сектора Газа.
В свою очередь спецпосланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов, посетивший в воскресенье эту палестинскую территорию, заявил: "Вчера мы оказались на грани войны... Необходимо предпринять согласованные усилия, чтобы отказаться от конфронтации". По его мнению, единственный способ остановить насилие - это политическое урегулирование.