Газа-Израиль: перемирие пока соблюдается

Перемирие между Израилем и сектором Газа пока соблюдается, сообщают мировые информагентства. Оно было установлено в субботу вечером, благодаря посредничеству Египта, и после напряженнейшего с 2014 года дня противостояния между активистами ХАМАС и израильской армией.