"Таможенный билль" ценой уступок

318 голосов "за" и 285 "против" - Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении "таможенный билль". Речь идет об изменениях в работе таможенной службы Соединенного королевства со странами Евросоюза после "брексита".

Чтобы добиться поддержки евроскептиков, премьер-министру пришлось пойти на ряд ужесточающих текст уступок. В частности, в законопроект внесены поправки, предусматривающие выход Великобритании из европейского режима НДС.

Тем не менее Тереза Мэй отрицает, что внесенные изменения затрагивают суть соглашения с Брюсселем: "Я бы не стала проделывать всю эту работу и добиваться договоренностей с Евросоюзом только для того, чтобы увидеть, как принятые парламентом законопроекты все в них меняют. Принятый билль не меняет "Соглашение о чеках".

Не согласный с ужесточением "таможенного билля" в угоду сторонникам жесткого "брексита" во главе с Джейкобом Рис-Моггом, Гуто Бебб - член правительства, занимающийся вопросами обороны, ушел в отставку.

Ранее такое же решение приняли глава МИДа Борис Джонсон и министр по переговорам с ЕС Дэвид Дэвис, не согласные на этот раз с планами Лондона сохранит тесные торговые отношения с Брюсселем. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.