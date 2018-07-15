Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу. Следующий мундиаль состоится 2022 году и впервые он пройдет на Ближнем Востоке.
ЧМ-2018: Спасибо, Россия!
ЧМ-2018: Спасибо, Россия!
В ходе церемонии эмир Катара выразил надежду, что следующий ЧМ поможет арабскому миру преодолеть политические трудности, с которыми он сталкивается сейчас.
Ну, а для России мировое первенство стало настоящим праздником и этот праздник удался! Чемпионат был полон сюрпризов и в первую для иностранных болельщиков, которые были приятно удивлены теплым приемом, оказанным им в городах, где проводились матчи.
"Все было просто замечательно. Москва прекрасный город. С точки зрения безопасности все было на высоте, - заявил итальянский спортивный комментатор Мино Тавери. - Спасибо, Россия!"
За месяц пока длился чемпионат только Москву посетили более 3 млн туристов со всего мира. А во многих городах, где проводились матчи первенства, были побиты рекорды по посещаемости спортивных мероприятий.