Трамп: "встречаться полезно"

От выяснения отношений по телефону к личной встрече: в Хельсинки все готово к первым полноформатным переговорам президентов США и России. В столице Финляндии повышены меры безопасности. Лидеров двух стран приветствуют плакаты с просьбой "сделать мир как можно лучше" и "принять для этого правильные решения".

Журналисты крупнейшей газеты Финляндии Helsingin Sanomat "Хельсингин саномат" опубликовали открытое письмо к президентам РФ и США на трех языках — финском, английском и русском. Они, в частности, выразили надежду на то, что лидеры двух стран не будут решать "европейские вопросы без участия самих европейцев". "От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто. Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки — важное событие, несмотря на все имеющиеся сложности", — убеждены авторы письма.

Главная газета страны также разместила в столице 300 билбордов с заголовками своих статей, опубликованных в последние годы, а также напомнила о том, что Финляндия входит в число стран с самым высоким уровнем свободы слова в мире. Среди билбордов, например, есть заголовок к статье о том, что Трамп называет журналистов "врагами народа".

Ранее президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что сдерживает себя в ожиданиях, связанных с итогами саммита. "Я верю в полезность встреч с Россией, Китаем, Северной Кореей. Ничего плохого из этого не выйдет и, может быть, выйдет что-то хорошее. Но я не жду многого, у меня нет завышенных ожиданий".

Накануне финала чемпионата мира по футболу российский лидер Владимир Путин принял в Кремле своего коллегу президента франции Эммануэля Макрона, который по дороге в Москву заявил, что хочет "состыковать Россию с Европой" и "не дать ей замкнуться в себе самой".

В преддверии саммита в Хельсинки прошла акция протеста против политики Путина и Трампа. Участники демонстрации выступили с призывом в защиту демократии и прав человека.

В столице Финляндии на воскресенье и понедельник были запланированы 16 манифестаций. Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори заявил, что не переживает об акциях протеста: "Я бы начал волноваться, если мы не готовились к демонстрациям, потому что их нет".

На фотографии мэр Хельсинки в костюме без галстука: