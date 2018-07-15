"Не переговоры, а суд": совет Трампа

Дональд Трамп посоветовал Терезе Мэй засудить Евросоюз, а не вести с ним переговоры о "брексите". Об этом премьер-министр Великобритании рассказала в интервью ВВС. При этом она также отметила, что наряду с предложением судиться Трамп также призвал её продолжить переговоры с Брюсселем и пообещал, что если они зайдут в тупик, то он вместе с ней обсудит лучшее предложение для Британии.

"Я посоветовал ей кое-что и могу понять, почему она сочла это предложение несколько "жёстким". Но, возможно, когда-нибудь она именно так и поступит. Если не получится заключить справедливую сделку - то она вполне может сделать то, что я ей посоветовал", - сказал Трамп в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи с британским премьером.

На вопрос журналиста не сожалеет ли она, что не воспользовалась советом президента США, Мэй ответила:

"Нет, Роберт. Советы о том, как вести переговоры с Европейским союзом дают мне многие. А моя работа заключается в том, чтобы найти решение, как именно выйти из ЕС, и именно это я и сделала".

Переговоры двух лидеров состоялись на другой день после обнародования так называемой Белой книги - детального плана британского правительства по "брекситу". Мэй сичтает, что эта стратегия - "гарант светлого будущего для британцев". Но её приняли в штыки сторонники жёсткого "брексита", двое из которых г - лава МИД Борис Джонсон и министр по делам "брексита" Дэвид Дэвис - подали в отставку.