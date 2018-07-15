США - Россия: повестка дня саммита

Air Force One приземлился в столице Финляндии. Накануне саммита в Хельсинки Трамп заявил, что больших надежд на то, что эта встреча его и Путина поможет решить проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран, он не питает.

"Я не ожидаю ничего от встречи, у меня практически нет никаких ожиданий, думаю, что иметь неплохие отношения с Россией - хорошо, но, возможно, что они и не сложатся".

В том же интервью он сообщил, что намерен потребовать экстрадиции тех 12-ти российских граждан, против которых спецпрокурор Мюллер выдвинул обвинения.

"Почти наверняка я это требование выскажу. Но и комитет Демократической партии должен устыдиться, что их серверы оказалось так легко взломать".

Вторая тема, которая, как считают наблюдатели, обязательно возникнет в беседе двух президентов - это Сирия. Именно от группировки ИГИЛ, по мнению Трампа, которое он неоднократно высказывал, исходит одна из главных угроз безопасности США.

Но, с другой стороны, для Трампа уход Башара Асада - не условие, которое он может поставить Путину, когда будет обсуждаться текущая ситуация в этой стране.

Об этом - Александр Баунов из фонда Карнеги: "Самое большое желание Трампа - полный и окончательный разгром группировки ИГИЛ, и чтобы Иран держался подальше от Сирии. Останется ли при этом Ассад у власти или не останется его волнует значительно меньше".

Третья тема саммита - Украина. Официальная позиция США и Белого дома по Крыму - что это территория Украины, а Россия полуостров аннексировала. Выскажет ли Трамп это в лицо Путину - пока неизвестно.

Официальная продолжительность саммита - четыре часа, сколько на самом деле проговорят президенты, не знает никто, но можно быть уверенными, что у демонстрантов, протестующих против Трампа, будет время, чтобы высказать свое неудовольствие словами и делами американского лидера.