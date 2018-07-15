Президент РФ Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино приняли в воскресенье участие в церемонии символической передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.
Из России в Катар
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Из России в Катар
В качестве символического жеста, обозначающего переезд эпицентра футбольной жизни в Катар, российский лидер передал хозяину следующего мундиаля красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018.
Решение о том, что именно Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года, тогда же было объявлено о проведении чемпионата мира 2018 года в России. Это будет первый мундиаль на Ближнем Востоке и впервые пройдет зимой с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, поскольку, по словам организаторов, именно это время наиболее подходит с точки зрения погодных условий.