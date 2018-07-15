Что обсудят Трамп и Путин?

В Хельсинки 16 июля пройдет первая полноформатная встреча президентов США и России без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, после — во Вьетнаме на саммите АТЭС. Инициативу провести эти переговоры в конце марта во время телефонного разговора с Путиным выразил американский лидер.

"От Трампа на предстоящей встрече можно ожидать перехватывания инициативы. Мы знаем, как любит президент США поражать своих избирателей и показывать, что он более эффективен, чем Барак Обама и Хилари Клинтон, если бы она выиграла выборы полтора года назад", - заявил эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов.

Ожидается, что основной темой переговоров станет текущее состояние и перспективы отношений двух государств. Ранее Трамп заявил, что планирует также обсудить с Путиным конфликт на Украине, приписываемое России вмешательство в выборы президента США, а также ситуацию в Сирии. Как утверждают эксперты, интересы двух стран по ней не диаметрально противоположны. Точки соприкосновения — сохранение Сирии как государства, борьба с терроризмом, проведение мирных переговоров и принятие новой конституции.

"Цель Трампа в Сирии - победить ИГИЛ и одновременно сдерживать Иран от влияния на нее. Он не против, если Асад останется у власти и будет контролировать ситуацию в стране", - добавил эксперт.

Результатом политики США по сокращению регионального влияния Тегерана был их выход из ядерного соглашения с Ираном и теперь Вашингтон добивается обнуления его экспортных нефтяных доходов.

Также лидеры США и России, как ожидается, попытаются найти выход из внутриукраинского кризиса. Петр Порошенко полагает, что переговоры между лидерами России и США могут принести сюрпризы.