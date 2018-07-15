Никарагуа: священники помогли вывести студентов из-под огня

В Никарагуа католическая церковь была вынуждена вмешаться в конфликт между властями и протестующими студентами. В столице страны священнослужителям удалось вывести из-под огня около 200 учащихся крупнейшего университета Никарагуа.

Выступающие против властей студенты с пятницы были блокированы вооруженными сторонниками президента Даниэля Ортеги. Прямо на территории учебного заведения были убиты два человека. Лишь вмешательство церкви позволило избежать более серьезного кровопролития. Однако как отмечают наблюдатели, конфликт отнюдь не исчерпан, поскольку протесты, охватившие Никарагуа еще весной, лишь набирают силу.

"В такие тяжелые для страны моменты именно церковь должна приходить на помощь. При этом действия властей нам кажутся чрезмерными", - заявил один из священников, принимавших участие в переговорах между сторонами конфликта.

В апреле этого года Никарагуа охватили беспорядки. Их спровоцировала предложенная правительством реформа системы социального страхования. Однако в стране, где почти 25% населения живет за чертой бедности, это вызвало массовые протесты. Антиправительственные акции достигли такого масштаба, что президент Даниэль Ортега распорядился отменить реформу. Однако снизить напряженность в стране это не помогло. В результате массовых протестов в Никарагуа было убито более 350 человек.