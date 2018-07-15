В Гренландии из-за огромного айсберга пришлось эвакуировать жителей деревни Иннарсуит, расположенной на острове в архипелаге Упернавик.
Ледяная угроза: айсберг приблизился к деревне
Ледяная угроза: айсберг приблизился к деревне
Гигантская глыба льда, вес которой оценивается в 11 миллионов тонн, вплотную приблизилась к берегу и сель на мель. Эта ледяная гора — часть шестикилометрового айсберга, отколовшегося в конце июня от ледника Хельхейм.
Профессор Нью-Йоркского университета Дэвид Холланд говорит, что ученые до сих пор до конца не понимают, каким образом происходят процессы таяния ледников. "Это как предсказывать землетрясения", — отмечает он.
В июне ученым удалось запечатлеть на видео процесс внезапного разрушения ледяного покрова. Ледник Хельхейм является одним из самых быстро исчезающих в мире. Из-за глобального потепления таяние ледников приводит к повышению уровня мирового океана моря и возникновению цунами.
В прошлом году в Гренландии четыре человека погибли, после того как огромные волны затопили дома.