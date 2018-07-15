Под давлением протестов подал в отставку премьер-министр Гаити Жак Ги Лафонтан. Поводом для волнений стало решение властей поднять цены на бензин, чтобы сократить бюджетный дефицит.
Отставка премьер-министра Гаити
Отставка премьер-министра Гаити
В субботу парламент Гаити должен был рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия премьеру, но Лафонтан это предвосхитил, заявив, что уже подал прошение об отставке президенту страны. Вместе с ним складывает полномочия и весь кабинет министров.
Протесты в столице Порт-о Пренсе и других городах Гаити не прекращаются с 6 июля. В них погибли по разным данным от 3 до 7 человек, разраблены магазины и сожжены автомобили.
Уход Лафонтана удовлетворил далеко не всех :
"Он говорит, что подал прошение об отсавке президенту? Да и самого этого президента нужно отправить в отставку", - говорит один из протестующих.
Власти подняли цены на топливо, выполняя условия Международного валютного фонда, который предоставит столь нужную стране финансовую помощь лишь в обмен на сокращение бюджетного дефицита. Но резкое повышение цен на горючее - в том числе и на керосин, которым многие гаитяне освещают жилища, - вызвало бурю негодования.