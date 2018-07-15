Всеобщее ликование во Франции

Французские болельщики дождались победы. В Париже Эйфелева башня, Триумфальная арка и Бурбонский дворец окрасились в цвета флага Франции в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу, а со стороны Елисейских полей на арку проецировались фотографии игроков команды.