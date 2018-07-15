Французские болельщики дождались победы. В Париже Эйфелева башня, Триумфальная арка и Бурбонский дворец окрасились в цвета флага Франции в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу, а со стороны Елисейских полей на арку проецировались фотографии игроков команды.
Всеобщее ликование во Франции
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Всеобщее ликование во Франции
"Это прекрасно! К тому же сегодня мы вспоминаем, как радовались победе в 1998 году. Мы готовы отпраздновать как следует! Да здравствует Франция! Да здравствует футбол!"
"Я очень-очень рада, мы ждали этого 20 лет! И сегодня мы победили!"
"Мы гордимся нашей страной. Я лично с самого начала была уверена в нашей победе. Я ездила в Россию, чтобы поддержать сборную, и сегодня мы просто счастливы!"
В Лионе, также как и во всех городах страны, болельщики с замиранием сердца следили за матчем в Москве:
"Мы ждали эту победу очень долго!"
''Мы счастливы! Мы так долго ждали! После чемпионата Европы у нас были трудности, но мы стали чемпионами мира!"