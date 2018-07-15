Эта маска вместе с другими артефактами найдена египетскими и немецкими учёными в ходе раскопок подземного комплекса в Саккаре к югу от Каира. Маска покрывала лицо мумии, принадлежавшей, как выяснилось из надписей на саркофаге, жрецу богини Мут. Находке больше 2 тысяч лет.
Мумии раскроют свой секрет?
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Мумии раскроют свой секрет?
Египетский министр по делам древностей Халед Аль-Анани радуется находке:
"Эта маска если и не уникальна, то она - очень редкий экземпляр, существует лишь ещё одна такая позолоченная серебряная маска. Так что это очень ценное открытие".
На 30-метровой глубине была обнаружена также древняя мастерская по бальзамированию, а в ней - множество специальных хирургических инструментов и сосудов с остатками масел и других веществ, использовавшихся в процессе мумификации. Учёные надеются, что исследование их химического состава позволит раскрыть секрет нетленности мумий Древнего Египта.