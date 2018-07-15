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Хорватия

Праздник в Хорватии

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Праздник в Хорватии

Праздник в Хорватии
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Хорваты надеялись на победу в чемпионате мира по футболу. Но национальная сборная удивила весь мир своим упорством и поэтому болельщиков не расстроило поражение — они от всего сердца отпраздновали исторический выход в финал и второе место на турнире.

"Ничего плохого не случилось, мы хотя бы заняли второе место! Это уже большое достижение! Нужно идти в порядке очереди: сначала мы были третьими, потом вторыми, а в следующий раз мы станем первыми!"

"Я приехал из Будапешта, чтобы посмотреть финальный матч в Загребе, атмосфера здесь потрясающая!"

Из столицы Хорватии передает корреспондент euronews Ашбот Беатрикс:

"Болельщики в Загребе аплодировали своей сборной с любовью и радостью. И хотя хорваты не смогли одержать победу над французами, дойти до финала — историческое событие для национальной сборной, а для жители Хорватии — настоящий праздник."

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