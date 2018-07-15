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Июнь в Европе: жара и наводнения

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Июнь в Европе: жара и наводнения

Июнь в Европе: жара и наводнения
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В июне температура на планете была в среднем на 0,4 градуса выше нормы. Ледяной покров в Арктике и Антарктике оказался тоньше, чем обычно в это время года. Лед растаял и на многих участках у берегов Шпицбергена.

Сложная ситуация складывалась в балтийским странах и на Британских островах. Латвия объявила режим чрезвычайного положения из-за засухи. Ирландские власти по той же причине выпустили предупреждение.

Мощные осадки обрушились на юг Европы. Во власти наводнений оказались некоторые районы Греции, Болгарии и Румынии.

Ирландцы и британцы наслаждались в июне солнечной погодой. И в июле жара не спала. Температура в 28 градусов и выше продержалась более двух недель.