"Ожидания французов чрезвычайно велики в преддверии финального матча Кубка мира, который состоится в воскресенье. Ведь сборная Франции на этот раз действительно очень сильна, и ей так хочется а завоевать ещё один чемпионский титул.

В последний раз "трёхцветные" поднимали золотой трофей над головой 20 лет тому назад. И это не просто футбол, не просто игра - а речь идёт о чём-то таком, что объединяет нацию, которая всегда отличалась большим разнообразием мнений и редко смотрит в одном направлении. Редко выпадает ей шанс жить одной на всех мечтой. А теперь представилась возможность сплотиться и поддержать свою сборную, свою команду, которая представляет Францию и отражает всё её разнообразие.

Вся нация возлагает свои надежды на игроков, которых зовут Погба и Дембеле, Умтити и Мбаппе. Килиан Мбаппе - феноменальный 19-летний футболист с алжирскими и камерунскими корнями.

17 из 23 игроков, которым тренер Дидье Дешам доверил представлять Францию на Чемпионате в России - иммигранты или дети иммигрантов, причём 12 из них - выходцы из Африки. И, конечно, это лучший пример интеграции на фоне поднимающего в последнее время в этой стране голову популизма и роста расистских настроений.

Так что в воскресенье во Франции сотни тысяч людей будут болеть за своих героев. За тех, с кем они могут себя идентифицировать, героев, которые, как они надеются, привезут домой золотой кубок и второй чемпионский титул.

Но, пожалуй, еще важнее другое - если национальной сборной удалось убедить разные слои французского общества в успехе интеграции, то можно сказать, что Франция уже одержала свою самую большую победу".