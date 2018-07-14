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Умер Петр Офицеров

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Умер Петр Офицеров

Умер Петр Офицеров
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Евгений Фельдман / "Новая Газета"
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В московской больнице скончался Петр Офицеров - бизнесмен, который проходил с Алексеем и Олегом Навальными по скандальному делу "Кировлеса". Первой о смерти Офицерова сообщила на своей странице в "Фейсбуке" Евгения Альбац.

"Петя Офицеров.... Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова", - написала она.

Затем информацию о смерти предпринимателя подтвердила его адвокат Светлана Давыдова. Официальная причина смерти пока не сообщается, по неофициальным данным Офицеров скончался в результате инсульта или эпилепсии. Известно, что он попал в больницу 9 июля с сотрясением мозга.

Страница Офицерова в "Фейсбуке" - https://www.facebook.com/petr.ofitserov

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