В московской больнице скончался Петр Офицеров - бизнесмен, который проходил с Алексеем и Олегом Навальными по скандальному делу "Кировлеса". Первой о смерти Офицерова сообщила на своей странице в "Фейсбуке" Евгения Альбац.
Умер Петр Офицеров
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Умер Петр Офицеров
© Copyright :Евгений Фельдман / "Новая Газета"
"Петя Офицеров.... Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова", - написала она.
Затем информацию о смерти предпринимателя подтвердила его адвокат Светлана Давыдова. Официальная причина смерти пока не сообщается, по неофициальным данным Офицеров скончался в результате инсульта или эпилепсии. Известно, что он попал в больницу 9 июля с сотрясением мозга.
Страница Офицерова в "Фейсбуке" - https://www.facebook.com/petr.ofitserov