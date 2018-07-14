Игра в гольф на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп на гольф-поле шотландского курорта "Трамп Тёрнберри" отвлекся от любимой игры, чтобы в своем твиттере обвинить администрацию бывшего президента Барака Обамы в бездействии в отношении приписываемого двенадцати россиянам вмешательства в американские выборы. По его словам, ФБР информировало Обаму об этом еще до выборов, в сентябре в 2016 года.