Президент США Дональд Трамп на гольф-поле шотландского курорта "Трамп Тёрнберри" отвлекся от любимой игры, чтобы в своем твиттере обвинить администрацию бывшего президента Барака Обамы в бездействии в отношении приписываемого двенадцати россиянам вмешательства в американские выборы. По его словам, ФБР информировало Обаму об этом еще до выборов, в сентябре в 2016 года.
Игра в гольф на фоне протестов
Игра в гольф на фоне протестов
Трамп также напомнил, что в воскресенье он отправится в Хельсинки, где в понедельник у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Между тем в Шотландии сразу в нескольких местах, включая гольф-клуб, прошли акции протеста против политики нынешнего хозяина Белого дома. В Эдинбурге в демонстрации приняли участие около десяти тысяч человек.
Говорят манифестанты:
"Моральные ценности Трампа, его стиль жизнь, здесь, в Шотландии, никак не представлены. Мы с ним не согласны, и поэтому важно, чтобы нас услышали и заметили".
"Трамп находится здесь незаслуженно, он не должен быть президентом США, он только вносит раздор и больше ничего, он раскалывает весь мир, он не может предложить ничего хорошего".
Участники акции протеста также запустили в воздух шестиметровую надувную фигуру Трампа в виде злобного малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руке.