Срочная новость

Срочная новость

США

В США на 102-м году скончалась первая жена Фрэнка Синатры

Сейчас воспроизводится:

В США на 102-м году скончалась первая жена Фрэнка Синатры

В США на 102-м году скончалась первая жена Фрэнка Синатры
Размер текста Aa Aa

В США на 102-м году жизни жизни скончалась Нэнси Синатра - первая супруга легендарного певца Фрэнка Синатры.

Нэнси и Фрэнк поженились в 1939 году. В браке у них родились трое детей, в том числе Нэнси Синатра-мдадшая, впоследствии пошедшая по стопам отца и ставшая известной певицой.

Однако в 1951 году пара рассталась. Причиной этому послужил роман Фрэнка Синатры с голливудской актрисой Авой Гарднер.

Отметим, что всего Фрэнк Синатра был женат 4 раза, но дети у него были только от первого брака.