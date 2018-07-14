В США на 102-м году жизни жизни скончалась Нэнси Синатра - первая супруга легендарного певца Фрэнка Синатры.
В США на 102-м году скончалась первая жена Фрэнка Синатры
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В США на 102-м году скончалась первая жена Фрэнка Синатры
Нэнси и Фрэнк поженились в 1939 году. В браке у них родились трое детей, в том числе Нэнси Синатра-мдадшая, впоследствии пошедшая по стопам отца и ставшая известной певицой.
Однако в 1951 году пара рассталась. Причиной этому послужил роман Фрэнка Синатры с голливудской актрисой Авой Гарднер.
Отметим, что всего Фрэнк Синатра был женат 4 раза, но дети у него были только от первого брака.