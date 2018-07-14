Свыше 30 пассажиров бюджетной авиакомпании Ryanair пострадали в результате разгерметизации и резкого падения давления в салоне самолета и были госпитализированы. Лайнер за несколько минут снизился с высоты в 11 километров до 3 километров. Причины инцидента, произошедшего в пятницу вечером, выясняются.
Пострадали пассажиры Ryanair
Сейчас воспроизводится:
Пострадали пассажиры Ryanair
Самолет, направлявшийся из Дублина в хорватский город Задар, совершил аварийную посадку в немецком аэропорту "Франкфурт-Хан". У пострадавших шла кровь из ушей, кто-то пожаловался на тошноту и головную боль. Несколько человек остаются в больнице. На борту лайнера находились 189 пассажиров. Некоторые были вынуждены провести ночь в аэропорту. Авиакомпания заявила, что готова была оплатить проживание в отелях, но столкнулась с недостатком номеров в гостиницах.