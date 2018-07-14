Кибератаки, хищение персональных данных и подрывная деятельность с целью дискредитации кандидатов. В преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, власти США предъявили новые обвинения гражданам России в рамках дела о предполоагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года.
Повлияют ли новые обвинения на встречу Путина с Трампом?
Повлияют ли новые обвинения на встречу Путина с Трампом?
Как сообщил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, речь идет о 12 сотрудниках ГРУ. Список имен был обнародован в пятницу.
"Мы хотим быть уверены, что на предстоящей встрече с господином Путиным наш президент поднимет тему российского вмешательства и что этот эта тема станет основной", - заявил влиятельный сенатор от Демократической партии Марк Уорнер, возглавляющий комитет по разведке.
Сенатор подчеркнул, что если беседы о вмешательстве России в американский избирательный процесс не получится, то встреча в Хельсинки "должна быть просто отменена".
Новые обвинения в адрес россиян касаются взлома компьютерной системы Демократической партии США с целью получить компромат на Хиллари Клинтон, которая была главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.
Власти России уже неоднократно опровергали обвинения в каком-либо вмешательстве в американский избирательный процесс. В Москве считают, что новые обвинения направлены на то, чтобы испортить атмосферу ввиду предстоящих 16 июля российско-американского саммита в Хельсинки.