Новые обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, выдвинутые на этот раз против 12 граждан РФ (сотрудников ГРУ), не поменяли планов главы Белого дома, который сейчас находится в Шотландии.
Протесты над гольф-клубом Трампа
Протесты над гольф-клубом Трампа
В "Твиттере" Дональд Трамп вновь возложил ответственность на своего предшественника:
"Истории с участием 12 россиян, о которых вы услышали вчера, произошли при администрации Обамы, а вовсе не при Трампе. И почему же они тогда ничего не предприняли? Особенно если, как они говорят, ФБР проинформировало президента Обаму об этом в сентябре, ещё до выборов?"
Здесь же Трамп сообщил, что намерен провести два дня в своём гольф-клубе Терберри в шотландском Эршере, а затем отправится в Хельсинки на встречу с Владимиром Путиным.
Однако вездесущие протестующие добрались до президента США и в этом укромном уголке. Шотландские "зелёные" на парашютах развернули перед фешенебельным отелем Терберри плакаты, выражая свой протест против политики Дональда Трампа.
Тысячи протестующих заполнили и улицы Глазго, куда Трамп с супругой прибыл в пятницу вечером. Демонстранты заявили, что выступают против "политики ненависти" американского президента. Они держали в руках флаги ЛГБТ-сообщества, а также плакаты с надписями: "Жизни черных имеют значение", "Нет расизму", "Трамп, убирайся домой!"