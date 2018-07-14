Срочная новость

Срочная новость

Великобритания

Протесты над гольф-клубом Трампа

Сейчас воспроизводится:

Протесты над гольф-клубом Трампа

Протесты над гольф-клубом Трампа
Размер текста Aa Aa

Новые обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, выдвинутые на этот раз против 12 граждан РФ (сотрудников ГРУ), не поменяли планов главы Белого дома, который сейчас находится в Шотландии.

В "Твиттере" Дональд Трамп вновь возложил ответственность на своего предшественника:

"Истории с участием 12 россиян, о которых вы услышали вчера, произошли при администрации Обамы, а вовсе не при Трампе. И почему же они тогда ничего не предприняли? Особенно если, как они говорят, ФБР проинформировало президента Обаму об этом в сентябре, ещё до выборов?"

Здесь же Трамп сообщил, что намерен провести два дня в своём гольф-клубе Терберри в шотландском Эршере, а затем отправится в Хельсинки на встречу с Владимиром Путиным.

"Я прибыл в Шотландию и проведу здесь, в Трамп-Терберри, два дня, в течении которых будут встречи и звонки. Надеюсь немного поиграть и в гольф - мой главный способ поддержания формы. Погода чудесная! Места здесь невероятно красивые. А завтра я отправлюсь в Хельсинки на встречу с Владимиром Путиным".

Однако вездесущие протестующие добрались до президента США и в этом укромном уголке. Шотландские "зелёные" на парашютах развернули перед фешенебельным отелем Терберри плакаты, выражая свой протест против политики Дональда Трампа.

Тысячи протестующих заполнили и улицы Глазго, куда Трамп с супругой прибыл в пятницу вечером. Демонстранты заявили, что выступают против "политики ненависти" американского президента. Они держали в руках флаги ЛГБТ-сообщества, а также плакаты с надписями: "Жизни черных имеют значение", "Нет расизму", "Трамп, убирайся домой!"