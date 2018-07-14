Протесты над гольф-клубом Трампа

"Я прибыл в Шотландию и проведу здесь, в Трамп-Терберри, два дня, в течении которых будут встречи и звонки. Надеюсь немного поиграть и в гольф - мой главный способ поддержания формы. Погода чудесная! Места здесь невероятно красивые. А завтра я отправлюсь в Хельсинки на встречу с Владимиром Путиным".