Теракт в Пакистане: убиты около 130 человек

Около 130 человек были убиты в результате теракта на юго-западе Пакистана. Еще две сотни человек получили ранения.

Вылазка была совершена во время предвыборного митинга в провинции Белуджистан в пятницу. Смертник привел в действие взрывное устройство в толпе людей, собравшихся на встречу с одним из кандидатов.

Ответственность за теракт, который был совершен буквально за полторы недели до общенациональных выборов в Пакистане (25 июля), взяла на себя группировка "Исламское государство".

Также теракт совпал с возвращением в страну бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. В начале месяца политик был приговорен к 10 годам заключения за коррупцию.

Обвинения против Шарифа были выдвинуты еще в 2016 году после публикации так называемого Панамского досье. Из документов выяснилось, что возглавлявший тогда правительство Пакистана Шариф имел офшорные счета, через которые было куплено несколько фешенебельных апартаментов в Лондоне. При этом недвижимость была оформлена на детей политика.

Вердикт в отношении политика, который трижды возглавлял правительство Пакистана, был вынесен заочно. В этот момент Шариф вместе с семьей находился в Великобритании. Однако перед выборами бывший премьер, настаивающий на своей невиновности, принял решение вернуться на родину.

Наваз Шариф, а также его дочь Марьям, которая была приговорена к 7 годам тюрьмы в рамках того же дела, были задержаны сразу после того, как их самолет приземлился в аэропорту столицы Пенджаба в пятницу. Вслед за этим представители правоохранительных органов изъяли у них паспорта и пересадили на спецрейс до Исламабада.