Новый кризис в секторе Газа

Новый виток напряженности в секторе Газа. В пятницу Израиль нанес несколько ударов по территории палестинского анклава, уничтожив объекты группировки ХАМАС. В ответ около 100 ракет были запущены боевиками в сторону еврейского государства. Большинство из них были сбиты, но как сообщается, несколько израильтян получили осколочные ранения.