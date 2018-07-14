Новый виток напряженности в секторе Газа. В пятницу Израиль нанес несколько ударов по территории палестинского анклава, уничтожив объекты группировки ХАМАС. В ответ около 100 ракет были запущены боевиками в сторону еврейского государства. Большинство из них были сбиты, но как сообщается, несколько израильтян получили осколочные ранения.
Новый кризис в секторе Газа
Новый кризис в секторе Газа
Речь идет о крупнейшей операции Израиля в секторе Газа с 2014 года. По поступающей информации, после обмена ударами сторонам уже удалось достичь перемирия при посредничестве Египта. Однако как долго оно продержится неизвестно.
Так, власти Израиля сообщили о том, что минувшей ночью - уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня - с территории палестинского анклава были запущены два минометных снаряда. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил, что Израиль будет жестко пресекать любые вылазки ХАМАС с территории сектора Газа.
"Мы будем наращивать масштаб нашей реакции на террористические атаки ХАМАС до тех пор, пока это необходимо", - сказал он. "Если ХАМАС не поймет наше послание сегодня, он поймет его завтра", - добавил Нетаньяху.