Курьез во время военного парада на Елисейских полях

Во Франции отмечают национальный праздник - День взятия Бастилии. По традиции на Елисейских полях прошел красочный военный парад, который принял президент Франции вместе с членами правительства.

В прошлом году на параде в Париже присутствовал президент США Дональд Трамп. А на этот раз почетными гостями стали Япония и Сингапур.

Сам парад прошел без инцидентов, если не считать курьезный эпизод во время пролета "Французского патруля" (Patrouille de France), знаменитой пилотажной группы, над Елисейскими полями.

По ошибке в один из самолетов была помещена дымовая шашка не того цвета, поэтому "нарисованный" в небе над Парижем французский триколор под занавес военного парада оказался несколько необычной расцветки.

Несмотря на то, что чрезвычайное положение во Франции было отменено в 2017 году, власти страны по-прежнему уделяют самое пристальное внимание безопасности. Так, только в Париже к обеспечению правопорядка были привлечены 12 тысяч сотрудников полиции и несколько тысяч военнослужащих.

Вдобавок в воскресенье Франция сыграет в финале ЧМ-2018. Не исключены беспорядки.

Тем временем, в Ницце почтили память жертв теракта, совершенного ровно два года. Тогда в день национального праздника погибли более 80 человек. Воспоминания об этой трагедии все еще живы. Люди по-прежнему несут цветы к мемориалу на Английскую набережную, где в 2016 в результате теракта были поломаны судьбы сотен людей.