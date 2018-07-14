Сборная Хорватии по футболу во время чемпионата мира похожа на большую семью, в которой царит доверительная и дружественная атмосфера. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер хорватской команды Златко Далич. По его словам, команда приехала на чемпионат, чтобы насладиться игрой и сделать все возможное для победы.
Хорватия настроена на победу
Хорватия настроена на победу
Златко Далич: "Сейчас в Хорватии все забыли о проблемах в течении последних 25 дней вся страна радуется и гордится, все находятся в приподнятом настроении, уже неважно — будет победа или проигрыш, завтра в Хорватии будет настоящее землетрясение! И это мотивирует нас и придает нам силы".
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что сосредоточен на достижении командного успеха: "Для меня самое главное — никогда не сдаваться, верить в себя и идти вперед несмотря ни препятствия".
Златко Далич также сообщил, что некоторые футболисты сборной Хорватии получили небольшие травмы перед финалом чемпионата мира против команды Франции, но смогут выйти на поле, подчеркнув, что игрокам нужно отдохнуть и настроиться перед матчем.