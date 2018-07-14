Хорватия настроена на победу

Сборная Хорватии по футболу во время чемпионата мира похожа на большую семью, в которой царит доверительная и дружественная атмосфера. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер хорватской команды Златко Далич. По его словам, команда приехала на чемпионат, чтобы насладиться игрой и сделать все возможное для победы.