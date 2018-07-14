Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Встреча, которую посетили 64 тысячи 406 зрителей, прошла в Санкт-Петербурге.
Бронзу завоевала Бельгия
Сейчас воспроизводится:
Бронзу завоевала Бельгия
Счет на 4-й минуте открыл защитник Тома Мёнье, удвоил преимущество бельгийцев на 82-й минуте полузащитник Эден Азар, который был признан лучшим игроком матча.
Сборная Бельгии впервые завоевала медали чемпионата мира. В общей сложности команда забила 16 мячей, проведя самый результативный турнир в своей истории.