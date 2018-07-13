Франция и Хорватия готовятся к финалу

Футбольные сборные Франции и Хорватии усердно готовятся к финальному матчу Чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Накануне в посёлке Глебовский прошла открытая тренировка французских футболистов. Этот финал Кубка мира станет для "трехцветных" третьим за последние двадцать лет. В 1998 году они завоевали престижный трофей, а в 2006 в решающем матче проиграли сборной Италии. Как и два года года назад в финале домашнего Чемпионата Европы, где уступили португальцам.

"Мне уже знаком вкус поражения в финале, и это действительно плохо - очень горько. Мы будем играть в этом финал не так, как на Евро 2016 года. Мы хотим действительно закончить хорошо, с улыбками, чтобы взорвать Францию", - сказал Поль Погба.

На вопрос журналистов, о том будет ли финальная игра против Франции для хорватской сборной самой сложной в ее истории, главный тренер Хорватии ответил: "Да, это будет так, потому что мы играем в финале, где встречаются две лучшие команды. Они дошли до финала заслуженно, и это будет наш самый жесткий противник и наша самая сложная игра. Франция очень опасна в контратаках и в быстрых переходах, и это то, в чем мы должны быть очень осторожными. Сложно защищаться от контратак и быстрых переходов, особенно с Мбапе и Гризманом, которые действительно быстры и опасны".

Начнется финальный матч в воскресенье в 17 часов по московскому времени.