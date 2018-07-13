Трамп: «Миграция меняет культуру»

Дональд Трамп готов сотрудничать с Великобританией и после «брексита». Президент США подчеркнул, что готов принять любой выбор, который сделает Лондон: главное, чтобы не пострадали финансово-экономические отношения.

«Когда процесс „брексита“ завершится и Великобритания, вероятно, покинет ЕС... я не знаю, что они будут делать. В любом случае я не вмешиваюсь, это ваше решение. Что бы вы не делали, мы это примем. Главное, чтобы мы смогли продолжать торговать — вот что важно».

Плохо контролируемую миграцию — одну из причин «брексита» — Трамп считает тревожным явлением, которое влияет не только на безопасность. Глава Белого дома посоветовал европейцам быть очень осторожными в этой ситуации:

«Я считаю, это сильно меняет культуру. По-моему, это очень негативно влияет на Европу, особенно сильно страдает Германия. Впрочем, и другие страны пострадали немало».

Тереза Мэй уверена, что «брексит» как раз поможет найти верный баланс между безопасностью и помощью тем, кто в этом действительно нуждается:

«Важно, чтобы мы вернули себе контроль над границами. Важно, чтобы мы сами устанавливали правила и решали, кто имеет право въезжать в страну. Именно этим правительство занимается уже несколько лет, и мы продолжим решать эти задачи и в будущем», — сообщила глава британского кабинета.

Ещё накануне визита политологи говорили о том, что совместная пресс-конференция двух лидеров в загородной резиденции организована неслучайно — как и многие другие мероприятия этой поездки, запланированные за пределами Лондона.

В центре британской столицы несколько дней не прекращаются акции протеста против визита американского президента. В них принимают участие и множество американцев, живущих в Британии или прилетевших специально, чтобы высказать недовольство политикой главы своего государства.