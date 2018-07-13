"Невероятный" Дональд Трамп

Британские ведущие издания обсуждают интервью президента США Дональда Трампа газете The Sun, в котором он раскритиковал план Терезы Мэй по "брекситу" и заявил, что экс-глава британского МИДа Борис Джонсон мог бы стать "отличным премьер-министром" Соединенного Королевства.

Свой комментарий на эту тему дал и издатель американской газеты The Politico Джек Банчард.

"Думаю, что всё это свойственно Трампу, но довольно необычно по нормальным стандартам. Нельзя забывать, что не просто какой-то обычный лидер, а главный союзник Великобритании, и вмешаться во внутреннюю политику этой страны так явно, так агрессивно, фактически оказывая давление на премьер-министра, подрывая её позиции поддержкой одного из самых главных её политических соперников Бориса Джонсона, который только на этой неделе ушёл в отставку, абсолютно беспрецедентно.

Высказываются предположения, что сторонники "брексита" в Великобритании говорили со помощниками Трампа в преддверии встречи, чтобы попытаться заставить его говорить об этом. Были заданы вопросы о Найджеле Фараже, имели место всякие спекуляции о депутатах тори, которые близки к некоторым людям из его окружения. Мы еще не знаем, как это получилось, но это просто невероятно".

Дональд Трамп прибыл в Великобританию с первым визитом в качестве президента США в четверг.

После завершения рабочей программы он вместе с супругой проведёт выходные в Шотландии на одном из своих гольф-курортов, а затем отправится в Хельсинки, где 16 июля встретится с президентом России Владимиром Путиным