Трамп: "Мягкий "брексит" похоронит торговую сделку США и Британии"

Находясь с визитом в Британии, в интервью газете "Сан" Трамп, комментируя действия Терезы Мэй в переговорах с ЕС, заявил, что он советовал премьер-министру идти по жесткому сценарию, договариваясь с Брюсселем, а она предпочла "мягкий" вариант.
Поэтому, заключил Трамп, отдельного торгового соглашения с Британией США могут и не заключать, им будет удобнее иметь дело с Евросоюзом. Тем не менее, он добавил, что считает Мэй "очень хорошим человеком". Он сообщил, что за сутки до голосования на референдуме о выходе Британии из ЕС, он предсказал его результат.
Трампу был также задан вопрос о двух отставках в кабинете Мэй.
На одной из них - уходе с поста главы МИД Бориса Джонсона он остановился подробно.
Он назвал Джонсона "очень талантливым парнем", подчеркнув, что он ему "очень нравится", что он его очень уважает, и что эти чувства взаимны. Он заметил, что, возможно, в один прекрасный день Джонсон "станет премьер-министром, и он отлично справится с этими обязанностями".
На сегодня запланированы манифестации в британской столице, сам Трамп в этот момент будет не в Лондоне, а на приеме у монарха в Виндзорском замке