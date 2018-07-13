Трамп: "Мягкий "брексит" похоронит торговую сделку США и Британии"

Находясь с визитом в Британии, в интервью газете "Сан" Трамп, комментируя действия Терезы Мэй в переговорах с ЕС, заявил, что он советовал премьер-министру идти по жесткому сценарию, договариваясь с Брюсселем, а она предпочла "мягкий" вариант.

Поэтому, заключил Трамп, отдельного торгового соглашения с Британией США могут и не заключать, им будет удобнее иметь дело с Евросоюзом. Тем не менее, он добавил, что считает Мэй "очень хорошим человеком". Он сообщил, что за сутки до голосования на референдуме о выходе Британии из ЕС, он предсказал его результат.