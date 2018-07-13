Президент США начал свой визит в Соединенное королевство с торжественного обеда, который в его честь и в честь первой леди во дворце Бленейм дала премьер-министр Тереза Мэй. Она и ее супруг ожидали президентскую чету на ступенях фамильного дома герцогов Мальборо, в котором родился еще один британский премьер - Уинстон Черчилль.

Трамп и его супруга Мелания передвигаются главным образом на вертолетах,. Как сообщает ТАСС, посещение Британии спланировано таким образом, чтобы американский лидер большую часть времени проводил вне Лондона и городских зон.

О том, что поездка будет сопровождаться массовыми протестами, было известно с момента инаугурации нынешнего хозяина Белого Дома, когда первой из иностранных лидеров побывавшая у него Тереза Мэй пригласила посетить страну. Речь шла о государственном визите, но когда стало известно, что петицию с требованием изменить статус визита подписали почти 2 миллиона человек, визит стал рабочим.

Американский лидер накануне так описал свои отношения с Британией и британцами.

"Я думаю, что я им нравлюсь. Мы согласны в общем и целом по проблемах иммиграции. Понятно, что именно массовая иммиграция стала причиной брексита. Я не в курсе деталей переговоров с ЕС.Я уже говорил, что побываю в, так сказать, горячих точках. Саммит НАТО, Британия, и потом я встречаюсь с Путиным. И я полагаю, что встреча с Путиным будет самой простой".

На пятницу запланированы протесты в центре британской столицы под лозунгом "Остановите Трампа!", сам Трамп в этот момент будет не в Лондоне, а на приеме у британского монарха в Виндзорском замке