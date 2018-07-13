В предстоящий понедельник, 16 июля, в Хельсинки президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из главных тем переговоров станет ситуация на Украине.
В Хельсинки о Крыме: что обсудят Трамп и Путин?
В Хельсинки о Крыме: что обсудят Трамп и Путин?
Но в свете недавних неоднозначных заявлений Трампа по Крыму предстоящий российско-американский саммит вызывает серьезную обеспокоенность официального Киева.
В конце июня хозяин Белого дома на вопрос журналистов, готов ли он рассмотреть вопрос признания Крыма российским, многозначительно ответил: "Посмотрим". Несмотря на то, что Трамп фактически уклонился от ответа, данная реплика вызвала многочисленные пересуды в СМИ.
Напомним, что предшественник Трампа на посту - Барак Обама - занимал принципиальную и категорически отрицательную позицию по этому вопросу. А учитывая непредсказуемый характер Трампа, некоторые наблюдатели не исключают, что Вашингтон может пойти на сделку с Москвой.
"Конечно, и Путин, и Трамп будут заверять, что привержены Минским соглашениям. Но всем известно, что эти соглашения просто не работают", - говорит журналист и политический обозреватель Евгений Магда.
А вот, что думает депутат Верховной Рады Антон Геращенко: "Путин хочет одного - чтобы западный мир де-факто признал оккупацию Крыма и оставил Россию в покое. Нужен такой сигнал, что Америка готова смириться (с аннексией Крыма - прим.ред.)".
Предстоящий российско-американский саммит пройдет практически ровно через год после первого рукопожатия Трампа и Путина на встрече лидеров Большой двадцатки в Гамбурге.