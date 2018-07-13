Квартирный вопрос чемпионата

Чемпионат мира по футболу завершается. И если в начале мундиаля стоимость аренды квартир увеличились в пять-семь раз, то сегодня в городах-организаторах, в которых матчи уже закончились, цены рухнули из-за падения спроса. Больше всего спрос упал в Екатеринбурге – на 80%.

Между тем перед чемпионатом некоторые жители города оказались без крыши над головой. Жительница Екатеринбурга Анна Куликова рассказывает: "Мы снимали квартиру достаточно продолжительное время, все было нормально, у нас были прекрасные отношения с хозяйкой. И вот за месяц до начала чемпионата мира поступило от нее предложение освободить эту квартиру в связи с тем, что ей будет выгоднее ее сдавать на период проведения игр".