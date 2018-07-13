Квартирный вопрос чемпионата

Чемпионат мира по футболу завершается. И если в начале мундиаля стоимость аренды квартир увеличились в пять-семь раз, то сегодня в городах-организаторах, в которых матчи уже закончились, цены рухнули из-за падения спроса. Больше всего спрос упал в Екатеринбурге – на 80%.
Между тем перед чемпионатом некоторые жители города оказались без крыши над головой. Жительница Екатеринбурга Анна Куликова рассказывает: "Мы снимали квартиру достаточно продолжительное время, все было нормально, у нас были прекрасные отношения с хозяйкой. И вот за месяц до начала чемпионата мира поступило от нее предложение освободить эту квартиру в связи с тем, что ей будет выгоднее ее сдавать на период проведения игр".
По данным местного агентства недвижимости "Этажи", в обычное время в Екатеринбурге на рынке аренды доступны 3500 квартир, а в дни чемпионата эта цифра удвоилась до 7000-8000.
У Юли Бегичевой есть свой небольшой бизнес: она сдает в краткосрочную аренду три квартиры. Она говорит, что из-за такой конкуренции ее ожидания не оправдались: "То есть у меня была такая планка -- заработать миллион. Это было нереально с таким количеством объектов"
Аналитики говорят, что действующий в стране гостиничный фонд не смог удовлетворить спрос, особенно в нетуристических городах, при этом квартиры, выставленные на рынок аренды по завышенной цене, не пользовались популярностью среди гостей чемпионата, сообщает "РБК-Недвижимость".