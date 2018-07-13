Не менее 128 человек стали жертвами мощного взрыва в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. По данным полиции, террорист-смертник взорвал себя на площади, где проходил предвыборный митинг. Ранения получили десятки человек.
Теракт на предвыборном митинге
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Теракт на предвыборном митинге
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Среди погибших — и политик, собравший митинг, кандидат в депутаты местного законодательного органа. Власти страны приняли решение перенести голосование в этом округе.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».
Теракт стал в Пакистане крупнейшим по числу жертв за три года. За время нынешней избирательной кампании это уже третья подобная трагедия всего за неделю.