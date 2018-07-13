Том Круз выполнил задание в Париже

Продюсер и исполнитель главной роли Том Круз сообщил поклонникам, что будет работать над новыми фильмами франшизы "пока не погибнет во время съемок".

Режиссер ленты Кристофер Маккуорри говорит, что больше всего ему запомнились съемки в Париже у Триумфальной арки: "Мы получили разрешение на два часа: начали за полчаса до рассвета, поэтому на съемки у нас оставалось всего полтора часа. Результат оказался прекрасным, несмотря на все мои опасения, и новый фильм понравится всем, кто любит Париж".

Том Круз тренировался в течении года, чтобы самостоятельно выполнять все трюки. О том, что запомнилось ему больше всего, он говорит: "Было очень много запоминающихся моментов, но самый главный — это, конечно же, прыжок с парашютом".

Для съемок картины Том Круз также научился профессионально управлять вертолетом. Лента выходит на экраны в конце июля.