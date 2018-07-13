Мэй - Трамп: "особенные отношения"

О "брексите", саммите НАТО, Украине, Сирии, ядерной опасности и предстоящей встрече президента США с его российским коллегой шла речь на переговорах Дональда Трампа с Терезой Мэй в Чекерсе - загородной резиденции британского премьера.

В пятницу на пресс-конференции по итогам встречи Трампу вновь пришлось отвечать на вопрос о его высказываниях в адрес Мэй и критике предложенного ею плана по "брекситу", сделанных накануне в интервью газете Sun. Глава Белого дома обвинил журналистов в "распространении фейковых новостей" и добавил:

"Я вовсе не критиковал премьер-министра. Я очень уважаю её, но вот, к сожалению, написали историю - в общем-то неплохую, но, к сожалению, не отражающую то, что именно я сказал о премьер-министре. А теперь после двух проведённых с вашим премьер-министром дней я могу сказать, что наши отношения стали в высшей степени особенными. Я не знаю, могут ли они быть ещё лучше, но они в высшей степени особенные".

Свои слова о том, что план "брексита", предложенный Мэй, "похоронит торговую сделку" между Вашингтоном и Лондоном, Трамп теперь смягчил, заявив, что лишь дал советы британскому премьеру - а она вольна прислушаться к ним или нет. И оба вновь подтвердили, что на отношения между двумя странами - историческими союзниками - останутся крепки.

"Мы стоим плечом к плечу с США на протяжении многих лет благодаря нашим особым отношениям, и мы продемонстрируем это также в будущем через торговые соглашения, которые заключим и будем выполнять", - сказала Мэй.

Отвечая на вопрос о Крыме, Дональд Трам заявил, что эта дилемма "досталась ему в наследство", как "катастрофическая ошибка" его предшественника Барака Обамы в числе других проблем, которые он будет решать одну за другой. При этом он отметил, что санкции против России остаются в силе. А о предстоящей встрече с президентом Путиным сказал, что надеется тем не менее "установить хорошие отношения с Россией".