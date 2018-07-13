Пострадавшим от наводнения районам Японии грозят эпидемии и острая нехватка воды, а поисково-спасательные работы могут затянуться. Дожди сменились жарой с температурой воздуха выше 30 градусов Цельсия и высокой влажностью. Потоки грязи, которые смывали дома, буквально окаменели, а спасатели ищут ещё несколько десятков человек, которые числятся пропавшими без вести. Около двух миллионов жителей были вынуждены эвакуироваться, многие из них не представляют, когда смогут вернуться домой.
После наводнения Японии грозят эпидемии
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После наводнения Японии грозят эпидемии
По последним данным, более 200 тысяч домов остаются без водоснабжения, не хватает питьевой воды, в том числе в больницах, где врачи вынуждены переносить операции. В центрах эвакуации люди страдают от духоты, японские издания пишут об опасности распространения болезней.
Наводнение спровоцировали самые обильные дожди за всю историю наблюдений. Жертвами стихии стали уже более 200 человек. Ликвидацию последствий катаклизма курирует лично премьер Синдзо Абэ. В четверг он посетил одну из пострадавших провинций и сообщил, что планирует проинспектировать и другие районы, где наводнение и оползни были особенно разрушительными.