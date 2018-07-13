После наводнения Японии грозят эпидемии

Пострадавшим от наводнения районам Японии грозят эпидемии и острая нехватка воды, а поисково-спасательные работы могут затянуться. Дожди сменились жарой с температурой воздуха выше 30 градусов Цельсия и высокой влажностью. Потоки грязи, которые смывали дома, буквально окаменели, а спасатели ищут ещё несколько десятков человек, которые числятся пропавшими без вести. Около двух миллионов жителей были вынуждены эвакуироваться, многие из них не представляют, когда смогут вернуться домой.