"Лучший чемпионат в истории"

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино провёл в пятницу пресс-конференцию, на которой подвёл итоги чемпионата мира, завершающегося в воскресенье. По его мнению, этот турнир стал лучшим в истории, а болельщики из разных стран смогли "увидеть настоящую Россию - добрую страну с открытыми людьми". Инфантино считает, Россия стала футбольной державой и вошла в мировую элиту этого вида спорта.

"Я еще несколько лет назад говорил, что этот чемпионат мира станет лучшим в истории, теперь я убеждён в этом. Это действительно лучший чемпионат мира! Россияне, русский народ - большое спасибо", - сказал Инфантино.

В преддверии турнира на Западе высказывались опасения, что чемпионат в России могут омрачить различные негативные проявления, в частности - расизма и футбольного хулиганства. Однако они не подтвердились. Эксперты и болельщики со всего мира практически в один голос отмечают высочайший уровень организации и проведения Кубка мира-2018.