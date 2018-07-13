Принимающие семьи для мигрантов: идеальный способ интеграции в общество

Сегодня мы отправимся в Камало, маленький итальянский городок недалеко от Тревизо. Три года назад Антонио и Николетта решили дать приют шести мигрантам африканского происхождения. Семья Кало не только дала им крышу над головой, но и помогла интегрироваться в общество: сегодня у всех них есть работа. Эксперимент оказался удачным и в этом году получил премию European Citizen’s prize.

Изначально проект предполагал 6 приезжих на 5000 местного населения, но теперь это число увеличилось в 6 раз, потому что команда профессионалов, созданная для этого проекта, может обслуживать до 6 групп по 6 человек в каждой. Во времена, когда миграционная политика разделила страны Европы на два лагеря, эта идея даёт возможность наладить диалог.

"Я не думал, что смогу жить в итальянской семье, мы получили награду, потому что своим примером доказали, что это возможно", - говорит Сиака.

Сегодня семья Кало живёт в доме при церкви Сан Микеле Арканжело в Тревизо. В первые месяцы их проект финансировался за счёт европейских и национальных фондов, управляемых неправительственными организациями.

"Нам сложно заглушить голос совести, - говорит Антонио Кало, - мы понимаем свою ответственность как граждане и христиане. В апреле 2015 года, когда в море утонуло множество беженцев, мы почувствовали бессилие и поняли, что нужно что-то делать".

Его жена Николетта Феррара добавляет: "Первые ужины вместе были очень трогательными и эмоциональными: мальчики были очень рады обрести семью, они сразу же начали называть нас мамой и папой"

Несмотря на то, что в регионе Венето проживает более 90000 приезжих (это один из самых высоких показателей в Италии), там сложно найти организации, помогающие мигрантам. Из-за политической обстановки интегрироваться в местное общество непросто.

"Слишком многие вопросы, связанные с иммиграцией, решаются с позиции предубеждения, - считает Джованни Манилдо, бывший мэр Тревизо, член Демократической партии. - Я думаю, что на самом деле каждый просто должен делать свою работу как на европейском уровне, так и на национальном или местном, независимо от своих политических взглядов.

В Венето пример семьи Кало вызывает много вопросов не только у местных скептиков, но и у групп, придерживающихся других взглядов, особенно партии Лига, которая победила на последних выборах. Мэр Тревизо тоже член Лиги.

"Ужасный пример обращения с мигрантами, например, переполненные общежития, на которых кто-то пытается нажиться, - говорит Роберто Чьямбетти, председатель Регионального совета Венето. - Но у местных властей достаточно других проблем, мы не можем возложить на них ответственность за решение вопросов, которые могут привести к социальному неравенству".

Дон Баратто, руководитель проекта Мигранты и ежегодного фестиваля Гьявьера, направленного на создание диалога между приезжими и местным населением, считает, что мигранты - это ресурс, особенно в условиях демографического кризиса.

"В Тревизо постоянно проживает 90000 приезжих, не совсем понятно, почему мы больше говорим не о них, а о 2000 беженцев, которых мы рады принять на время, пока они ждут предоставления убежища", - говорит Дон Баратто.