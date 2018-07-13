Путин-Трамп: Встреча на нейтральной территории

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин 16 июля будут встречаться в городе, который вошёл в историю как нейтральная территория для важнейших переговоров Москвы и Вашингтона.

Именно здесь, в хельсинкском дворце «Финляндия» в 1975 делегации 35 государств собрались для подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР представлял Леонид Брежнев, а США — Джеральд Форд. Конференция стала площадкой для их исторической встречи.

В 1990-м году именно в Хельсинки состоялась встреча Джорджа Буша и Михаила Горбачёва, в ходе лидеры США и СССР подчёркивали дружеский характер их отношений. Явленное миру согласие Москвы и Вашингтона называют едва ли не более важным итогом этого саммита, чем договорённости по ситуации в Персидском заливе.

Через семь лет Финляндия принимала саммит Билла Клинтона и Бориса Ельцина. Президенты обсуждали вопросы вступления России в ВТО и клуб Большой семёрки, а также условия приёма стран бывшего соцлагеря в НАТО и будущие отношения с альянсом. Переговоры проходили в дружеской атмосфере, а главы государств публично подшучивали друг над другом.