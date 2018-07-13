Крым: логово древнего хищника

В Крыму обнаружен целый палеонтологический клад. Строители трассы «Таврида» наткнулись на пещеру, заполненную останками доисторических животных. Среди костей — части скелетов мамонтов и мастодонтов, возрастом в несколько сотен тысяч лет — они жили в межледниковый период. Предполагается, что это могло быть логово хищника, который стаскивал туда добычу и там ел.