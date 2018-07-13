В Крыму обнаружен целый палеонтологический клад. Строители трассы «Таврида» наткнулись на пещеру, заполненную останками доисторических животных. Среди костей — части скелетов мамонтов и мастодонтов, возрастом в несколько сотен тысяч лет — они жили в межледниковый период. Предполагается, что это могло быть логово хищника, который стаскивал туда добычу и там ел.
Крым: логово древнего хищника
Крым: логово древнего хищника
Учёные не исключают, что могут найти и следы деятельности доисторических людей.
«Это фауна возрастом прядка 800 тысяч лет, может быть даже больше. Она существовала до оледенения. Вот нижняя челюсть гиены, фрагменты лопаток слонообразных животных, тазовая кость слона. Носороги здесь представлены и зубами, и костным материалом, антилопы. В основном мы тут видим остатки травоядных, что ещё раз подтверждает, что их хищник туда заносил», — рассказывает ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий старцев.
Доступ в пещеру для посторонних закрыт, а строительство приостановлено: и для того, чтобы дать поработать учёным, и для того, чтобы решить, что с пещерой делать потом — существует опасность провала дорожного полотна.
Трасса «Таврида» должна соединить недавно открытый Крымский мост со всеми районами полуострова; её открытие запланировано на конец 2020 года.