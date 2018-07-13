Злобный малыш Трамп

Противники политики Дональда Трампа, совершающего официальный четырехдневный визит в Великобританию, встретили его в Лондоне акциями протеста и запуском шестиметровой надувной фигуры, изображающей президента США в виде злобного малыша со смартфоном в руке. Воздушный шар парил в пятницу в течение нескольких часов над Парламентской площадью в центре британской столицы. Обошелся "надувной Трамп" в 16 тысяч фунтов стерлингов. По словам владельцев шара, они пытались высмеять вспыльчивый характер главы Белого дома и его увлечение соцсетями.

"Мы хотели при помощи юмора повеселить людей, но также поддержать тех американцев, которые тоже предпринимают различные действия против политики Трампа. Кроме того мы хотели поднять серьезный вопрос - о крайне правой и ксенофобской политике в Америке, а также здесь, в Великобритании, которой нужно противостоять", - говорит один из владельцев шара.

На запуск "злобного малыша Трампа" пришли посмотреть сотни людей. В то время, как под всеобщее ликование шар поднимался в небо, над ним и собравшимися угрожающе пролетали военные вертолеты.

Разрешение на проведение акции дал мэр Лондона Садик Хан , но при этом он призвал демонстрантов к мирному протесту и порядку.

Садик Хан, мэр Лондона: "Я считаю, что это не нужно подвергать цензуре или рассуждать о хорошем или плохом вкусе. Главное, что здесь, в Лондоне, есть много вещей, которые мы можем восхвалять, и одна из них - свобода слова".

Винсент МакАвини, Euronews: "В этой акции протеста люди разных социальных слоев принимают участие целыми семьями. Мы сейчас идем по Даунинг-стрит, а вот Дональд Трамп, в отличие от своих предшественников, не смог пройти через эти ворота (двери). Он находился далеко от центра Лондона и перемещался на вертолетах. А на всех этих протестах царило очень хорошее настроение".

"Это моя первая акция протеста в мои 45 лет. И мне не нравится визит Дональда Трампа в Великобританию - он отвратительный человек, и против всего того, на чем он стоит, выступает эта нация. И я решила, что пора, наконец, подняться", - говорит эта женщина.

"Трамп - мерзкий человек, и тот факт, что мы принимаем его, является вопиющим и позорным", - считает эта девушка.

"Это важный марш. У нас, в Америке, наступил критический момент. Американцы от всего этого устали. Поэтому я рада, что наши британские друзья готовы на такие действия, готовы поделиться с нами энергией, чтобы мы встряхнулись и продолжили сопротивление", - говорит эта манифестантка.