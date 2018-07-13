Противники политики Дональда Трампа, совершающего официальный четырехдневный визит в Великобританию, встретили его в Лондоне акциями протеста и запуском шестиметровой надувной фигуры, изображающей президента США в виде злобного малыша со смартфоном в руке. Воздушный шар парил в пятницу в течение нескольких часов над Парламентской площадью в центре британской столицы. Обошелся "надувной Трамп" в 16 тысяч фунтов стерлингов. По словам владельцев шара, они пытались высмеять вспыльчивый характер главы Белого дома и его увлечение соцсетями.
Злобный малыш Трамп
Злобный малыш Трамп
"Мы хотели при помощи юмора повеселить людей, но также поддержать тех американцев, которые тоже предпринимают различные действия против политики Трампа. Кроме того мы хотели поднять серьезный вопрос - о крайне правой и ксенофобской политике в Америке, а также здесь, в Великобритании, которой нужно противостоять", - говорит один из владельцев шара.
На запуск "злобного малыша Трампа" пришли посмотреть сотни людей. В то время, как под всеобщее ликование шар поднимался в небо, над ним и собравшимися угрожающе пролетали военные вертолеты.
Разрешение на проведение акции дал мэр Лондона Садик Хан , но при этом он призвал демонстрантов к мирному протесту и порядку.
Садик Хан, мэр Лондона: "Я считаю, что это не нужно подвергать цензуре или рассуждать о хорошем или плохом вкусе. Главное, что здесь, в Лондоне, есть много вещей, которые мы можем восхвалять, и одна из них - свобода слова".
Винсент МакАвини, Euronews: "В этой акции протеста люди разных социальных слоев принимают участие целыми семьями. Мы сейчас идем по Даунинг-стрит, а вот Дональд Трамп, в отличие от своих предшественников, не смог пройти через эти ворота (двери). Он находился далеко от центра Лондона и перемещался на вертолетах. А на всех этих протестах царило очень хорошее настроение".
"Это моя первая акция протеста в мои 45 лет. И мне не нравится визит Дональда Трампа в Великобританию - он отвратительный человек, и против всего того, на чем он стоит, выступает эта нация. И я решила, что пора, наконец, подняться", - говорит эта женщина.
"Трамп - мерзкий человек, и тот факт, что мы принимаем его, является вопиющим и позорным", - считает эта девушка.
"Это важный марш. У нас, в Америке, наступил критический момент. Американцы от всего этого устали. Поэтому я рада, что наши британские друзья готовы на такие действия, готовы поделиться с нами энергией, чтобы мы встряхнулись и продолжили сопротивление", - говорит эта манифестантка.