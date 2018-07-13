США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в рамках дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы. В пресс-релизе Минюста страны указаны имена обвиняемых.
"Рашагейт": США обвиняют ГРУ
"Рашагейт": США обвиняют ГРУ
Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн заявил, что им инкриминируются кибератаки с целью кражи документов и их последующей публикации: "Обвиняемые работают в двух подразделениях Главного разведывательного управления российских Вооруженных сил, известного как ГРУ. Подразделения занимались проведением киберопераций с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года".
Речь идет об обвинениях, связанных с взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии. По версии американской прокуратуры атака хакеров на исход выборов не повлияла.
Власти России опровергают утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США. Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что для рассмотрения фактов Москва уже неоднократно предлагала Вашингтону создать совместную рабочую группу.
Цель новых обвинений США — испортить атмосферу перед саммитом в Хельсинки, считают в МИД РФ.