Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида публично извинился за видеозапись, на которой он кричал «Слава Украине». В интервью «России-24» футболист отметил, что понимает, почему российские фанаты освистывали его во время полуфинала.
За "Славу Украине" пришлось извиняться
За "Славу Украине" пришлось извиняться
За проукраинское высказывание после победы над сборной России FIFA вынесла хорватскому защитнику предупреждение, а ещё одного участника записи помощника тренера Огнена Вукоевича оштрафовали. В российском федеральном телеэфире неоднократно повторяли, что «Слава Украине» — это лозунг националистов.
В Киеве выступили в защиту футболистов. Футбольная федерация Украины заявила о намерении компенсировать Вукоевичу штраф и предложить ему работу. Вукоевич отказался.
Хорватские болельщики тем временем провели в центре Москвы акцию в знак дружбы. Они развернули на триумфальной площади баннер «Спасибо, Россия», который затем появился на трибунах во время встречи хорватов со сборной Англии.