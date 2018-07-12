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Россия

За "Славу Украине" пришлось извиняться

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За "Славу Украине" пришлось извиняться

За "Славу Украине" пришлось извиняться
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Reuters
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Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида публично извинился за видеозапись, на которой он кричал «Слава Украине». В интервью «России-24» футболист отметил, что понимает, почему российские фанаты освистывали его во время полуфинала.

За проукраинское высказывание после победы над сборной России FIFA вынесла хорватскому защитнику предупреждение, а ещё одного участника записи помощника тренера Огнена Вукоевича оштрафовали. В российском федеральном телеэфире неоднократно повторяли, что «Слава Украине» — это лозунг националистов.

В Киеве выступили в защиту футболистов. Футбольная федерация Украины заявила о намерении компенсировать Вукоевичу штраф и предложить ему работу. Вукоевич отказался.

Хорватские болельщики тем временем провели в центре Москвы акцию в знак дружбы. Они развернули на триумфальной площади баннер «Спасибо, Россия», который затем появился на трибунах во время встречи хорватов со сборной Англии.

Видеомонтаж • Андрей Позняков