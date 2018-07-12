Трамп в Лондоне: настоящий и надувной

Дональд Трамп прибыл с визитом в Великобританию. Это его первая поездка в королевство в качестве президента США.

Программа встреч весьма насыщенна — но британские журналисты отмечают, что Трамп проведёт очень мало времени в Лондоне. Не исключается, что так сделано, чтобы снизить накал страстей, особенно после спорных заявлений Трампа на саммите НАТО.

В центре Лондона главы Белого дома встречала массовая акция протеста. Среди участников манифестации — множество граждан США, выступающих резко против политики своего президента:

«Он не делает Америку великой — он её позорит. Вот почему мы все здесь, вот почему я сюда пришёл».

«Моей страной завладел расист. Он почти как диктатор: бросает детей за решётку, разлучая их с родителями. Список подобных его деяний очень велик. Он уничтожает всё то, что делает великой американскую демократию».

К визиту лондонцы подготовили огромного надувного Трампа — в виде младенца в подгузниках, но с телефоном в руке — как символ того, что глава Белого дома постоянно делает громкие заявления в «твиттере».

Есть однако у президента и горячие сторонники. Хозяева одного из лондонских пабов переименовали заведение в честь Трампа и даже начали кампанию по его переизбранию на второй срок через два года.

Правда, некоторые наблюдатели сочли и это тонким розыгрышем.